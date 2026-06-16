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16 июня, 14:00

Общество

Треть российских блогеров составляют дети и подростки

Треть российских блогеров составляют дети и подростки

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Среди российских блогеров около трети – дети и подростки. Их средний возраст – около 10 лет. Некоторых родители начинают раскручивать уже с 3 лет.

В Британии ситуация выглядит по-другому. Там вводят запрет на использование социальных сетей для тех, кому меньше 16 лет. Под него подпадают даже прямые трансляции.

Чем может обернуться запрет социальных сетей для детей и подростков в России? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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