Треть российских блогеров составляют дети и подростки

Среди российских блогеров около трети – дети и подростки. Их средний возраст – около 10 лет. Некоторых родители начинают раскручивать уже с 3 лет.

В Британии ситуация выглядит по-другому. Там вводят запрет на использование социальных сетей для тех, кому меньше 16 лет. Под него подпадают даже прямые трансляции.

Чем может обернуться запрет социальных сетей для детей и подростков в России? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.