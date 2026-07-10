Эксперт заявил о необходимости совместного контроля интернета родителями и государством

И родители, и государство должны регулировать посещение сайтов и работу в интернете для детей, заявил общественный деятель Артур Каримов.

По его словам, введение возрастного ценза для подростков и детей не снимет ответственности с родителей, а только добавит дополнительный контроль.

Он отметил, что дети ревностно относятся к своему онлайн-пространству. Каримов считает, что необходима альтернатива общению в соцсетях.

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