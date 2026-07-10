Летняя студия Москва 24 познакомит гостей с современным градостроительством столицы

Летняя студия телеканала "Москва 24" станет площадкой для открытого разговора о градостроительном развитии столицы. Она откроется 11 июля на Тверской улице.

Гости смогут узнать, как проектируют современные городские пространства и какие технологии применяют при их создании. В программе запланированы лекции, встречи с экспертами, интервью и кинопоказы под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.