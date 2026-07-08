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08 июля, 07:00

Город

Реалистичные фигуры динозавров появились на площадке "Лета в Москве"

Реалистичные фигуры динозавров появились на площадке "Лета в Москве"

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На площадке фестиваля "Лето в Москве" в районе Царицыно установили фигуры динозавров в натуральную величину. Посетители могут увидеть тираннозавра, брахиозавра и трицератопса.

Возле каждой фигуры размещены информационные таблички с названием вида, периодом его существования, размерами и интересными фактами.

Экспозиция доступна для посещения в любое время, а со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 фигуры двигаются и издают звуки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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