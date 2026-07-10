Авиаэксперт рассказал, как работают аэропорты во время непогоды

Погодные условия не всегда приводят к отмене рейсов, однако при ухудшении обстановки авиакомпании и аэропорты могут корректировать расписание. Решения принимаются индивидуально, рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.

По его словам, современные аэропорты способны работать при различных погодных условиях, однако даже у самых оснащенных аэродромов есть ограничения. Московские авиагавани, в частности, относятся к третьей категории и могут принимать воздушные суда в сложной обстановке, но только в пределах установленных норм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.