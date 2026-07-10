В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 июля

Наиболее плотный трафик 10 июля наблюдается на МКАД в районе Сколковского и Бесединского шоссе в Москве. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Варшавского шоссе, на эстакадах ТТК и в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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