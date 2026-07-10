Детям младше 14 лет запретят маникюр с гель лаком и наращивание ногтей в России

Маникюр с гель лаком и наращивание ногтей станут недоступны детям младше 14 лет в России с 1 декабря. Ограничения предусмотрены новым ГОСТ для салонов красоты.

Согласно стандарту, не достигшим этого возраста также нельзя будет делать обрезной маникюр. Детям до 10 лет любые процедуры будут проводить только в присутствии родителя или законного представителя.

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