"Новости дня": материнский капитал проиндексируют по уровню инфляции в России

Материнский капитал проиндексируют по уровню инфляции в Росси. По оценкам экспертов, размер выплаты может увеличиться примерно на 5,2%. Индексация коснется как новых сертификатов, так и остатка средств, если семья уже использовала часть капитала.

Пересчет пройдет автоматически в феврале, подавать заявления не потребуется. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на ремонт жилья.

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