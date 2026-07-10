Количество вакансий для временного трудоустройства в Москве выросло на 13% за год

Число вакансий для временного трудоустройства в Москве за год выросло на 13%. При этом количество соискателей увеличилось на 7%.

Летом работодатели продолжают предлагать подработку в разных сферах, а почасовая занятость становится все более распространенной.

При полной занятости и большом количестве заказов курьер может зарабатывать до 178 тысяч рублей в месяц, мобильный продавец кассир от 100 тысяч рублей, а бариста от 86 тысяч рублей.

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