10 июня, 18:30Культура
Церемония прощания с народной артисткой СССР Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге
Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни, сообщил Театр Российской Армии, где Чурсина служила с начала 80-х. Чуть больше месяца оставалось до ее юбилея. По словам сотрудников театра, актриса к нему активно готовились.
На счету Чурсиной около 100 ролей в театре, кино, на телевидении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- "Каждая работа – шедевр": коллеги – о народной артистке СССР Чурсиной
- Умер сыгравший в "Папиных дочках" актер Вадим Александров