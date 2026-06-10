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10 июня, 18:30

Культура

Церемония прощания с народной артисткой СССР Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с народной артисткой СССР Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге

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Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни, сообщил Театр Российской Армии, где Чурсина служила с начала 80-х. Чуть больше месяца оставалось до ее юбилея. По словам сотрудников театра, актриса к нему активно готовились.

На счету Чурсиной около 100 ролей в театре, кино, на телевидении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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