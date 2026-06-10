Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с онлайн-игры Roblox. Ведомства обратились к правоохранительным органам с просьбой поддержать разблокировку платформы.

В компании Roblox, в свою очередь, заявили, что готовы соблюдать российское законодательство и усилить защиту несовершеннолетних пользователей, признав, что раньше она была неэффективной. В июне обещают запустить механизм, который ограничит доступ к играм по возрастным группам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.