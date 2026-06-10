Собянин сообщил о завершении реставрации ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево

Завершена масштабная реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево. Об итогах обновления исторического ансамбля, который дал название целому району столицы, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В главном доме восстановлены кирпичная кладка фасадов, лепной декор, белокаменные и мраморные элементы, а также балконы. При этом здания усадьбы оснастили современными системами кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения, отопления и видеонаблюдения.

Также проведена работа по восстановлению регулярного сада с цветниками и липовыми аллеями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.