10 июня, 07:45Общество
Соцфонд опроверг сообщения о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 года
Социальный фонд России заявил, что появившаяся в соцсетях информация о задержках выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 года не соответствует действительности. Там также опровергли сведения о сбоях в работе.
В ведомстве подчеркнули, что все информационные и платежные системы работают в штатном режиме. Перечисления средств за текущий месяц происходят по утвержденному графику.
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