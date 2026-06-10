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10 июня, 07:15

Политика

США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет

США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет

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Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский военный вертолет. Об этом сообщают СМИ.

Атака на округ Сирик привела к поражению двух водохранилищ. По данным журналистов, в результате этого водоснабжение было отключено в южных районах страны.

Вскоре после этого КСИР выступил с заявлением о том, что Исламская Республика атаковала морской флот США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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