США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет

Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский военный вертолет. Об этом сообщают СМИ.

Атака на округ Сирик привела к поражению двух водохранилищ. По данным журналистов, в результате этого водоснабжение было отключено в южных районах страны.

Вскоре после этого КСИР выступил с заявлением о том, что Исламская Республика атаковала морской флот США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.