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09 ноября, 15:45

Общество

Школьница из ЛНР посетила НИИ имени Склифосовского в рамках проекта "Давай дружить!"

Школьница из ЛНР посетила НИИ имени Склифосовского в рамках проекта "Давай дружить!"

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Всемирный день сирот проходит во второй понедельник ноября. В этот день в столице исполнили мечту 16-летней девушки из ЛНР, которая хотела узнать, как работает скорая помощь, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школьница побывала во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Она приняла участие в мастер-классе по реанимации, а также посетила станцию скорой помощи.

Мечту исполнили в рамках городского проекта "Давай дружить!". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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