09 ноября, 12:00Спорт
Норвегия уступит место России на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная России выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года вместо команды Норвегии. Россию включили в состав участников турнира в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда.
По словам спортивного обозревателя телеканала Москва 24 Николая Яременко, Норвегия уступила место российской команде, поскольку занимает десятое место в международном рейтинге.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.