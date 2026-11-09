Москвичи могут принять участие в розыгрыше "Районы, кварталы"

В эфире телеканала Москва 24 проходит рубрика "Районы, кварталы". В течение 20 дней в рамках нее разыграют 20 призов.

По будням с 11:00 до 16:00 включительно на экранах показывают известные места столицы, которые преобразились за последние годы. Зрителям нужно определить, в каком районе находятся эти объекты, и отправить ответ через чат-бот. Также необходимо указать свое имя и номер телефона.

Победителя случайным образом выбирают каждый день в 17:00. Среди призов – экскурсия по телеканалу и фирменный мерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.