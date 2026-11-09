09 ноября, 07:30Транспорт
График движения поездов на МЦК изменится 14 и 15 ноября
На Московском центральном кольце (МЦК) в выходные изменится график движения поездов. Корректировки будут действовать с 14:00 14 ноября до 18:00 15 ноября.
На участках между станциями Площадь Гагарина, Лихоборы, Андроновка и ЗИЛ увеличатся интервалы движения поездов. Кроме того, 15 ноября с 05:30 до 08:00 составы не будут останавливаться на станциях Нижегородская и Новохохловская.
Изменения связаны с восстановительными работами на станции Нижегородская. Аналогичный график будет действовать 28 и 29 ноября. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.