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09 ноября, 07:15

Общество

Суд обязал московский магазин одежды убрать вывеску на иностранном языке

Суд обязал московский магазин одежды убрать вывеску на иностранном языке

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В Москве владельца магазина одежды через суд обязали заменить англоязычную вывеску на русскоязычную. Поводом стала жалоба одного из жителей, который обратился в Роспотребнадзор.

Ведомство несколько раз предупреждало владельца о необходимости изменить название, однако вывеска оставалась прежней. В итоге дело дошло до суда.

Владельца обязали привести вывеску в соответствие с требованиями закона. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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