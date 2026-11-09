Суд обязал московский магазин одежды убрать вывеску на иностранном языке

В Москве владельца магазина одежды через суд обязали заменить англоязычную вывеску на русскоязычную. Поводом стала жалоба одного из жителей, который обратился в Роспотребнадзор.

Ведомство несколько раз предупреждало владельца о необходимости изменить название, однако вывеска оставалась прежней. В итоге дело дошло до суда.

Владельца обязали привести вывеску в соответствие с требованиями закона. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.