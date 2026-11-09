Японские дилеры перепродают старые "Нивы" по цене новых

Японские дилеры скупают у местных владельцев подержанные "Нивы" и продают их дороже новых автомобилей. Поставки новых машин из России в Японию прекратились, однако спрос на отечественные внедорожники сохраняется.

За "Ниву" 1991 года в Японии просят около 800 тысяч рублей, а за автомобиль 2013 года – примерно 1,35 миллиона. Это примерно на 150 тысяч рублей дороже новой "Нивы" в России.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.