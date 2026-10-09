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Новости

09 октября, 12:00

Экономика

Красная икра к Новому году может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм

Красная икра к Новому году может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм

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Красная икра к Новому году может подорожать до 30–40 тысяч рублей за килограмм на фоне сокращения вылова лосося на Дальнем Востоке. В этом году добыли около 97 тысяч тонн рыбы против 335 тысяч тонн годом ранее.

По словам сотрудника HCO GreenLab института экологии РУДН Елизаветы Губоревич, одна из причин снижения численности тихоокеанского лосося – глобальное потепление, которое приводит к повышению температуры океанических вод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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