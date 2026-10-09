Почти 200 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. В терминалах образовались большие очереди.

Несколько десятков прибывающих воздушных судов были отправлены на запасные аэродромы – это Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск. В данный момент ограничения действуют во Внуково, Домодедово и Жуковском. Шереметьево работает. Часть рейсов перенаправляют туда.

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