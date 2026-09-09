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09 сентября, 20:45

Общество

В Москве анонсировали новый сезон проекта "Мой героический район"

В Москве анонсировали новый сезон проекта "Мой героический район"

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В московском Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла встреча, посвященная началу нового сезона образовательного проекта "Мой героический район". Участники обсудили результаты предыдущих лет, представили календарный план на 2026–2027 учебный год и новые тематические направления.

Проект "Мой героический район" реализуется в Москве уже 10 лет. За это время он объединил образовательные организации, педагогические коллективы и представителей экспертного сообщества вокруг работы по сохранению исторической памяти, изучению истории города и районов столицы.

Председатель комитета Государственной думы по просвещению Ирина Белых представила календарь мероприятий на 2026–2027 учебный год. В него вошли исследовательские, просветительские и памятные мероприятия, олимпиады, тематические акции, фестивали, экскурсионные программы и уроки мужества.

"Мой героический район" – московский образовательный проект, который родился 10 лет назад. Он стал пространством для системной работы с историей города, его районов и судьбами людей, внесших вклад в защиту и развитие страны. Мы сохраняем проверенные форматы и открываем новые направления, чтобы образовательные организации могли выбирать подходящие для себя варианты участия. Наш общий принцип остается неизменным: учимся, чтобы побеждать. Знание – сила", – отметила Ирина Белых.

В организационный комитет вошли директора 18 столичных школ, представляющих все административные округа Москвы. На встрече они обсудили развитие проекта, подготовку методических материалов и координацию в новом учебном году.

"Оргкомитет объединяет опытных и инициативных руководителей образовательных организаций. Это сильная команда, ее отличает профессиональный опыт, уважение к исторической памяти и готовность развивать проект в школах Москвы", – подчеркнула Ирина Белых.

В числе традиционных направлений на осенне-весенний период – олимпиада в форматах квизов, экскурсий и исследований, фестиваль "Читать. Знать. Помнить", акции "Красные гвоздики" и "С песней к Победе", уроки мужества. В преддверии Дня воинской славы России 5 декабря и Дня Победы 9 мая образовательным организациям предложат тематические материалы о жизни Москвы в годы Великой Отечественной войны и трудовом подвиге горожан.

В новом сезоне также развивается направление "СВОи Герои". Оно предусматривает подготовку и публикацию на сайте проекта исследовательских материалов, посвященных современным защитникам Родины.

"Задача нового направления "СВОи Герои" – расширить круг тем и создать условия для изучения современной истории через документальные свидетельства. Это соответствует запросу на сохранение исторической памяти и задачам, обозначенным в "Народной программе", – отметил участник СВО Эдуард Шонов.

Отдельной темой встречи стала акция "Парта Героя". В образовательных организациях появляются учебные места с информацией о героях и их биографиями. Многие педагоги отмечают, что благодаря этому изучение истории становится еще нагляднее.

"Я искренне рад тому, что на партах можно увидеть имена и портреты не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и тех, кто сегодня выполняет задачи в зоне СВО. Зачастую это парни, которые учились в этой же школе. Такие инициативы помогают понять, что настоящие примеры для подражания есть не только в книгах или фильмах – они среди нас", – сказал Герой Российской Федерации Эдуард Казымов.

Проект "Мой героический район" предлагает образовательным организациям календарь, методические материалы, сценарии и организационную поддержку. Решение об участии в проекте и выборе конкретных мероприятий каждая школа принимает сама.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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