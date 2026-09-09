Московский метрополитен получит 35 новых станций

На схеме московского метро появятся 35 новых станций, 12 из них расположатся в Московской области. Московский метрополитен выйдет за пределы МКАД по семи направлениям. Станции планируют построить в Мытищах, Красногорске, Химках, Балашихе, Одинцовском и Ленинском городских округах.

В частности, оранжевую линию планируют продлить от "Медведкова" в сторону Мытищ на 3,5 километра с одной станцией. Таганско-Краснопресненская линия продолжится в сторону Химок и Куркина, Арбатско-Покровскую линию продлят в сторону Балашихи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.