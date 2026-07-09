Синоптик рассказал о надвигающемся на Москву мощном циклоне

На столицу идет мощный циклон. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, ожидаются локальные грозы, местами град. Есть даже вероятность появления смерча.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Под особым контролем – функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания.

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