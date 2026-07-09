Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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09 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 июля

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На Москву идет циклон "Бернадетт". Он уже прошел через Калининградскую область и принесет в европейскую часть России обильные осадки. При этом температура воздуха будет стремительно расти.

ФСБ предотвратила попытку спецслужб Украины с участием западных кураторов провести беспрецедентные по масштабу теракты. Россияне, помогающие СБУ, задержаны в Краснодаре и Москве.

Аэропорт Сочи возвращается к обычному графику. Масштабный сбой в расписании произошел из-за ограничений, которые ввела Росавиация в целях безопасности. Вылететь вовремя не смогли почти 40 рейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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