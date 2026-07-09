МЧС предложило обязать сапбордистов использовать спасательные жилеты. По мнению специалистов, новые требования помогут повысить безопасность на воде, поскольку фестивали сапбординга собирают десятки тысяч участников.

Спасатели также предлагают дополнить законодательство нормами для сапбордистов и предусмотреть ответственность за нарушение правил. По их словам, многие выходят на оживленные судоходные участки, не зная правил движения по водным акваториям.

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