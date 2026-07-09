Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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09 июля, 18:15

Происшествия

Задержанная по делу о теракте в Москве отправилась за взрывным устройством в Краснодар

Задержанная по делу о теракте в Москве отправилась за взрывным устройством в Краснодар

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В Краснодаре задержан мужчина, готовивший теракт против военного в Москве

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве. По данным ведомства, 25-летняя россиянка, которую подозревают в пособничестве, должна была получить в Краснодаре взрывное устройство для дрона.

На допросе она рассказала, что до этого арендовала квартиру в Москве и участвовала в слежке за военнослужащим. Консьерж дома, где жила девушка, рассказала, что она не вызывала подозрений у соседей. По ее словам, девушка спокойно жила в квартире, выгуливала собаку и не устраивала конфликтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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