Задержанная по делу о теракте в Москве отправилась за взрывным устройством в Краснодар

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве. По данным ведомства, 25-летняя россиянка, которую подозревают в пособничестве, должна была получить в Краснодаре взрывное устройство для дрона.

На допросе она рассказала, что до этого арендовала квартиру в Москве и участвовала в слежке за военнослужащим. Консьерж дома, где жила девушка, рассказала, что она не вызывала подозрений у соседей. По ее словам, девушка спокойно жила в квартире, выгуливала собаку и не устраивала конфликтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.