Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 17:15

Происшествия

Куратор задержанной по подготовке теракта в Москве работал на Киев

Куратор задержанной по подготовке теракта в Москве работал на Киев

Эксперт назвал работу спецслужб на местах ключевой в предотвращении терактов

Консьерж рассказала о москвичке, задержанной ФСБ за подготовку теракта

Соседи рассказали о москвичке, задержанной за подготовку теракта

Украинский куратор завербовал москвичку для подготовки теракта

В Дагестане 60 населенных пунктов отрезаны от дорог из-за дождей

Теракт в Москве планировалось совершить с помощью дрона со взрывчаткой

Суд заключил под стражу подозреваемую в подготовке теракта в Москве

В Краснодаре задержан мужчина, готовивший теракт против военного в Москве

ФСБ задержала в Москве россиянку по подозрению в подготовке теракта

Куратор соучастницы подготовки теракта в Москве ранее жил в России и работал на Киев. Об этом девушка рассказала на видео ФСБ. Сотрудники задержали ее во время прогулки с собакой.

Фигурантка рассказала, что в течение 3 месяцев вела слежку за автомобилем высокопоставленного военного, затем арендовала квартиру в Москве и установила камеру. Позже она получила задание забрать взрывчатое устройство для дрона в Краснодаре, при получении которого была задержана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоАлина ГилеваРустам Шафиуллин

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика