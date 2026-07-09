09 июля, 17:15Происшествия
Куратор задержанной по подготовке теракта в Москве работал на Киев
Куратор соучастницы подготовки теракта в Москве ранее жил в России и работал на Киев. Об этом девушка рассказала на видео ФСБ. Сотрудники задержали ее во время прогулки с собакой.
Фигурантка рассказала, что в течение 3 месяцев вела слежку за автомобилем высокопоставленного военного, затем арендовала квартиру в Москве и установила камеру. Позже она получила задание забрать взрывчатое устройство для дрона в Краснодаре, при получении которого была задержана.
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