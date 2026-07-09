Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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09 июля, 13:15

Транспорт

Задержки рейсов сохраняются в аэропортах Сочи и Москвы

Задержки рейсов сохраняются в аэропортах Сочи и Москвы

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Два рейса из Сочи в Москву и три рейса из Москвы в Сочи задерживаются. Большую часть самолетов, вылет которых был отложен после временных ограничений Росавиации, уже обслужили.

Юристы рекомендуют пассажирам получить у авиакомпании справку о задержке или отмене рейса либо соответствующую отметку в посадочном талоне. Этот документ можно предоставить работодателю как подтверждение форс-мажорных обстоятельств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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