Задержки рейсов сохраняются в аэропортах Сочи и Москвы

Два рейса из Сочи в Москву и три рейса из Москвы в Сочи задерживаются. Большую часть самолетов, вылет которых был отложен после временных ограничений Росавиации, уже обслужили.

Юристы рекомендуют пассажирам получить у авиакомпании справку о задержке или отмене рейса либо соответствующую отметку в посадочном талоне. Этот документ можно предоставить работодателю как подтверждение форс-мажорных обстоятельств.

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