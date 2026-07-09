В Доме моды Вячеслава Зайцева появились студии красоты и кальян-бары

В Доме моды Вячеслава Зайцева после смерти кутюрье появились коммерческие помещения. Сейчас там находятся студии красоты, массажные салоны и кальян-бары.

Из-за этого у Дома моды возник спор с Госинспекцией по недвижимости. Учреждение пыталось оспорить акт проверки, в котором были указаны нарушения использования помещений.

Как пояснил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, юрист Константин Крохин, если помещения используются не по назначению, владельцам могут изменить налоговые условия или расторгнуть с ними договор аренды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.