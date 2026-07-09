Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в Москве в обновленном формате

Третий сезон фестиваля "Театральный бульвар" проходит в Москве в обновленном формате. Горожане могут увидеть балет и постановки ведущих театров страны под открытым небом, пообщаться с режиссерами и принять участие в театральных мероприятиях.

За первый месяц лета фестиваль посетили более 650 тысяч зрителей. Выступления коллективов со всей страны пройдут до 30 августа на разных площадках, в том числе на Пушкинской набережной и в музее заповеднике "Коломенское".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.