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09 июля, 12:00

Культура

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в Москве в обновленном формате

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в Москве в обновленном формате

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Третий сезон фестиваля "Театральный бульвар" проходит в Москве в обновленном формате. Горожане могут увидеть балет и постановки ведущих театров страны под открытым небом, пообщаться с режиссерами и принять участие в театральных мероприятиях.

За первый месяц лета фестиваль посетили более 650 тысяч зрителей. Выступления коллективов со всей страны пройдут до 30 августа на разных площадках, в том числе на Пушкинской набережной и в музее заповеднике "Коломенское".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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