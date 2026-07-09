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09 июля, 07:45

Общество

Врачи предупредили о риске осложнений при аллергии на животных

Врачи предупредили о риске осложнений при аллергии на животных

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Аллергия на животных при отсутствии терапии может привести к развитию воспалительных процессов в дыхательных путях, предупреждают врачи. Важно не только ограничить контакт с аллергеном, но и подобрать правильное лечение.

Как пояснила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Наталья Татаурщикова, в некоторых случаях применяется аллерген-специфическая иммунотерапия. Этот метод помогает постепенно снизить чувствительность организма к аллергену и уменьшить выраженность симптомов.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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