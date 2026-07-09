Движение автобусов у Гребного канала изменится 11 и 12 июля

В Москве 11 и 12 июля временно изменится маршрут автобусов № 229 и 829. Ограничения начнут действовать с 13:40 11 июля и с 06:40 12 июля до окончания мероприятий.

Транспорт не будет ходить по Крылатской улице в районе Гребного канала из-за проведения соревнований по триатлону. Автобусы в обоих направлениях поедут по улице Крылатские Холмы. При этом сохранится заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5".

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