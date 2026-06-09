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09 июня, 19:15

Транспорт

Количество штрафов за неоплаченную парковку снизилось в Москве

Количество штрафов за неоплаченную парковку снизилось в Москве

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Количество штрафов за неоплаченную парковку в Москве снизилось благодаря мерам департамента транспорта. Об этом рассказал руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

По его словам, в Москве есть функция оплаты парковки до конца суток, если водитель забыл продлить сессию или перепутал машину. Новый законопроект, который готовится, предполагает, что у водителя будут не просто сутки до конца дня, а 24 часа на исправление ошибки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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