Минтранс подготовит новые правила оплаты парковки в России

Минтранс работает над законопроектом, который освободит водителей от оплаты парковки, если сделать это не получается по не зависящим от них причинам.

В каждом регионе механизм внесения денег разный, но к нему всегда должен быть доступ. Если ни один из способов не работает, оплачивать парковку водитель не обязан.

Как водитель будет доказывать, что заплатить не представлялось возможным? Чем хороша и плоха система постоплаты?

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