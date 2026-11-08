Забег "Вместе" на ВДНХ собрал около 1,5 тысячи участников

Около 1,5 тысячи человек приняли участие в забеге "Вместе" на ВДНХ. Он прошел в рамках Международной недели "Народы России" и был посвящен Дню народного единства. Многие участники приехали из других регионов и представили культуру и традиции своих народов, в том числе через национальные костюмы.

Для взрослых подготовили дистанции на 5 и 10 километров, также состоялся детский забег на дистанцию чуть более 400 метров. Маршрут проходил мимо исторических павильонов и достопримечательностей выставки.

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