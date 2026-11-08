Бой боксеров в Стамбуле закончился массовой дракой

Поединок между французским боксером Мурадом Алиевым и турецким спортсменом Умутом Чамкыраном завершился массовой дракой. Во время боя Чамкыран нанес сопернику несколько запрещенных ударов, однако победу одержать не смог. После поединка Алиев отпраздновал победу и показал зрителям неприличный жест. В ответ в сторону ринга полетели стулья, а некоторые болельщики прорвались на арену. Боксера пришлось срочно уводить за кулисы.

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