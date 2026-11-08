Все 53 заправки сети "Трасса" приостановили работу

Все 53 автозаправочные станции сети "Трасса" в Подмосковье прекратили работу. Собственник имущества, компания "Газпромбанк лизинг", уже опечатал 40 объектов из-за долгов, оставшиеся 17 планируют изъять до конца недели.

Оператору сети, ПАО "ЕвроТранс", предстоит процедура банкротства, счета компании арестованы. Почти 1,4 тысячи сотрудников отправили в вынужденный простой с сохранением 2/3 зарплаты. Сам бренд объявил о закрытии после 30 лет работы.

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