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Новости

08 ноября, 11:45

Технологии

Ночной хакатон прошел в пространстве "МосХаб.Сколково"

Ночной хакатон прошел в пространстве "МосХаб.Сколково"

Московские школьники представили разработки в области робототехники

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В Москве прошел первый ночной хакатон. В пространстве "МосХаб.Сколково" 19 команд студентов технических вузов и колледжей разрабатывали прототипы сервисов на базе отечественной облачной платформы. Проекты охватывали разные направления: от повышения кибербезопасности до поиска и бронирования парковок.

Эксперты столичного Департамента информационных технологий оценили работы и определили победителей. Лучшие команды получили приоритетное право на оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы по направлению "ИТ-город".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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