08 ноября, 09:15Город
Детеныш беличьего саймири родился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири. Он появился на свет у пары обезьян Кая и Герды, которые живут в павильоне "Приматы".
Пол новорожденного пока не определили, так как большую часть времени он проводит на спине у матери. За малышом также присматривают старшие брат и сестра – Сэмюэль и Тутси. Сейчас детеныш питается материнским молоком, но вскоре начнет пробовать твердый корм.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.