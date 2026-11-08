Детеныш беличьего саймири родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш беличьего саймири. Он появился на свет у пары обезьян Кая и Герды, которые живут в павильоне "Приматы".

Пол новорожденного пока не определили, так как большую часть времени он проводит на спине у матери. За малышом также присматривают старшие брат и сестра – Сэмюэль и Тутси. Сейчас детеныш питается материнским молоком, но вскоре начнет пробовать твердый корм.

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