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08 октября, 23:30

Наука

Эксперт рассказал, какое влияние может оказать солнечная вспышка на людей

Эксперт рассказал, какое влияние может оказать солнечная вспышка на людей

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Самую сильную с конца лета вспышку зафиксировали на Солнце. О том, может ли она повлиять на самочувствие людей, рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Антон Рева.

По словам специалиста, на обычных людей явление не окажет сильного влияния. Оно может помешать только тем, кто работает с серьезной техникой, например, космической.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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