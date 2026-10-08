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08 октября, 16:30

Общество

Штрафы для косметологов без лицензии могут увеличить до 300 тысяч рублей

Штрафы для косметологов без лицензии могут увеличить до 300 тысяч рублей

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Штрафы для косметологов, которые работают без лицензии, могут увеличить до 300 тысяч рублей. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас за незаконную деятельность предусмотрена административная ответственность и штраф до 2,5 тысячи рублей.

Общественники считают, что такая сумма не соответствует возможному ущербу от некачественных косметологических услуг. По их оценке, восстановление после некачественных процедур может обходиться клиентам до 300 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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