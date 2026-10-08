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08 октября, 14:45

Туризм

Россияне начали активно бронировать отдых в Азии на Новый год

Россияне начали активно бронировать отдых в Азии на Новый год

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Азия остается одним из популярных направлений среди россиян на новогодние праздники. По словам эксперта по туризму Екатерины Самбуловой, многие туристы уже бронируют отдых в Таиланде, на Фукуоке, Бали и Шри-Ланке.

При этом в Таиланде многие хорошие отели уже заняты, а на Фукуоке не хватает мест для размещения. На Бали пока можно найти варианты по адекватным ценам. Эксперт советует заранее планировать поездку, поскольку к зиме выбор вариантов размещения может сократиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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