Врачи рассказали, чем опасна фотосессия среди опавшей листвы

Москвичей предупредили об опасности фотосессий среди опавшей листвы. Во влажную погоду под листьями создаются условия для размножения плесневых и почвенных грибов, споры которых могут попасть в дыхательные пути.

Врач-терапевт Владимир Латий отметил, что у здорового человека контакт с такой листвой чаще всего может вызвать раздражение кожи или дыхательных путей. Для аллергиков, астматиков, людей с хроническими заболеваниями легких и ослабленным иммунитетом вдыхание спор может спровоцировать аллергическую реакцию или приступ астмы, а в редких случаях – грибковое поражение легких.

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