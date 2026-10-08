08 октября, 07:15Общество
Родителям школьников, моющих фары на перекрестках, может грозить штраф
Родителям школьников, которые моют фары автомобилей на перекрестках, может грозить административная ответственность. По словам автоюриста Льва Воропаева, если ребенок младше 16 лет регулярно нарушает правила, его могут поставить на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, а родителей привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.
При этом желание подростка заработать не противоречит закону. Как пояснила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева, с 14 лет подросток может выполнять легкую работу в свободное от учебы время с письменного согласия одного из родителей. Однако мытье автомобильных фар на проезжей части нельзя оформить как легальную работу.
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