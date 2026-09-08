Эксперт рассказал, как открывать российские сайты после отзыва сертификатов безопасности

Для открытия российских сайтов после отзыва сертификатов безопасности можно воспользоваться отечественным браузером. Об этом рассказал эксперт в области цифровой безопасности Юрий Тихоглаз.

В настоящее время некоторые интернет-ресурсы не открываются в зарубежных браузерах. Однако отзыв сертификатов не приведет к блокировке российских сайтов.

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