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08 сентября, 23:00

Технологии

Эксперт рассказал, как открывать российские сайты после отзыва сертификатов безопасности

Эксперт рассказал, как открывать российские сайты после отзыва сертификатов безопасности

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Для открытия российских сайтов после отзыва сертификатов безопасности можно воспользоваться отечественным браузером. Об этом рассказал эксперт в области цифровой безопасности Юрий Тихоглаз.

В настоящее время некоторые интернет-ресурсы не открываются в зарубежных браузерах. Однако отзыв сертификатов не приведет к блокировке российских сайтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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