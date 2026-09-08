Пользователи столкнулись с проблемами доступа к российским сайтам

Пользователи столкнулись с предупреждениями о небезопасном соединении при попытке открыть российские интернет-ресурсы в зарубежных браузерах. Проблема возникает при работе с Google Chrome, Safari и другими иностранными программами.

Отечественные сайты могут стать недоступны из-за перехода на российские сертификаты безопасности. Как продолжить пользоваться привычными ресурсами?

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