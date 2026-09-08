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08 сентября, 13:45

Технологии

Эксперт по цифровой безопасности объяснил, как сохранить доступ к российским сайтам

Эксперт по цифровой безопасности объяснил, как сохранить доступ к российским сайтам

Российские сайты могут стать недоступны в зарубежных браузерах

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Абсолютно все сайты в России не перестанут открываться после блокировок со стороны зарубежных браузеров. Как объяснил эксперт в области цифровой безопасности Юрий Тихоглаз, многие российские ресурсы защищают себя не отечественными сертификатами, а документами от зарубежных удостоверяющих центров, поэтому они продолжат работать в обычном режиме.

Однако для сервисов с повышенными требованиями к безопасности такие зарубежные сертификаты сейчас не подходят. Чтобы гарантировать стабильный доступ ко всем российским сайтам эксперт советует установить отечественный браузер или скачать сертификат Минцифры РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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