Эксперт по цифровой безопасности объяснил, как сохранить доступ к российским сайтам

Абсолютно все сайты в России не перестанут открываться после блокировок со стороны зарубежных браузеров. Как объяснил эксперт в области цифровой безопасности Юрий Тихоглаз, многие российские ресурсы защищают себя не отечественными сертификатами, а документами от зарубежных удостоверяющих центров, поэтому они продолжат работать в обычном режиме.

Однако для сервисов с повышенными требованиями к безопасности такие зарубежные сертификаты сейчас не подходят. Чтобы гарантировать стабильный доступ ко всем российским сайтам эксперт советует установить отечественный браузер или скачать сертификат Минцифры РФ.

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