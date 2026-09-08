Российские сайты могут стать недоступны в зарубежных браузерах

Российские интернет-ресурсы могут стать недоступны в зарубежных браузерах. Пользователи Google Chrome, Safari, Firefox и других браузеров сталкиваются с предупреждениями о небезопасном соединении при попытке открыть отечественные сайты.

Причина связана с переходом российских компаний и банков на отечественные сертификаты безопасности. Иностранные удостоверяющие центры отзывают сертификаты у российских ресурсов, из-за чего браузеры могут предупреждать об опасности или блокировать доступ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.